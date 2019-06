Sarri, spunta lo striscione a Napoli: «Ti sei venduto la dignità»

«Un comandante di valore non cade in disonore. Ti sei venduto la dignità a chi ha il palazzo di proprietà». Poche parole, ma chiarissime, all'indirizzo di Maurizio Sarri. Da poche ore l'allenatore toscano è diventato ufficialmente la guida della Juventus per la prossima stagione, quella Juventus che aveva fronteggiato con il Napoli in tre anni da favola in azzurro. Tante le reazioni del popolo napoletano che, nonostante la notizia fosse nell'aria da giorni, non ha saputo reagire con tranquillità all'ufficialità del nuovo rapporto tra un ex allenatore rimasto nel cuore e la storica rivale. Tante le manifestazioni di rabbia, tra i social e la strada, come appunto questo striscione spuntato qualche ora fa nel Rione Sanità che manifesta il pensiero napoletano per l'ormai ex Comandante.

Ultimo aggiornamento: 08:26

