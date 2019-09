Sarno, incendio sul Monte Saretto: case evacuate, domani scuole chiuse

Le fiamme hanno completamente avvolto il monte Saretto a Sarno minacciando le abitazioni della zona pedemontana.

Predisposti i mezzi per evacuare la zona, oltre centocinquanta persone saranno allontanate dalla case. Messo a disposizione l’edificio dell’istituto scolastico Baccelli per accogliere le persone.

Domani chiuse le scuole di ogni ordine e grado.



Si sta lavorando celermente per controllare il fronte di fuoco. Due squadre, per un totale di 10 uomini, dell'Aib (Antincendio Boschivo) della Provincia di Salerno stanno raggiungendo i luoghi per affiancare i Vigili del Fuoco e le squadre di volontari. Sono in stretto contatto con il sindaco di Sarno che ha attivato prontamente tutte le attività di emergenza. Ultimo aggiornamento: 21 Settembre, 00:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA