Sardegna, sedicenne muore schiacciato dal trattore dei vicini: in corso le indagini

Un ragazzino di 16 anni, Nicola Melas, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. E successo nelle campagne di Guasila, nel sud Sardegna: secondo quanto ricostruito dai carabinieri che si stanno occupando del caso, il giovane si trovava a casa dei vicini e senza che nessuno si accorgesse di nulla ha preso il loro trattore per fare un giro. Ha raggiunto a bordo del veicolo una salita ripida e proprio in questa fase il mezzo agricolo, a causa della pendenza, si è ribaltato, schiacciandolo.

Sono stati gli stessi vicini di casa e proprietari del trattore ad accorgesi della tragedia. Inutile l'intervento dei medici del 118 e dei carabinieri: ormai per il 16enne non c'era più nulla da fare. Del caso è stata informata la Procura di Cagliari che ha disposto il sequestro del mezzo e l'esame esterno della salma della vittima che è stata portata via da un carro funebre che poco fa. Il trattore è ancora sul luogo dell’incidente e presto verrà sottoposto a sequestro giudiziario per tutte le indagini del caso.

