Dopo l'incidente chiama l'ex compagno: «Sto bene», ma poi crolla a terra. Sara muore 24 ore dopo

Muore 24 ore dopo l'incidente, Sara Pizzato, mamma ed estetista di 42 anni, è stata stroncata ad una emorragia cerebrale lunedì 7 settembre. La donna, come riporta il Giornale di Vicenza, figlia di Ampelio Pizzato, ex assessore del Comune di Bassano e direttore del Consorzio tabacchi, stava andando a Cremona per un corso di aggiurnamento quando si è scontrata con un un tir.



La telefonata

Sara è scesa dall'auto e ha chiamato l'ex compagno, dicendogli che aveva avuto un incidente ma che, nonostante la paura, stava bene. Ma qualche istante dopo è svenuta. La 42enne è stata portata d'urgenza in ospedale e sottoposta a un'operazione, purtroppo non ce l'ha fatta.

Ultimo aggiornamento: 20:23

