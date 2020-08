Santo Stefano, Covid nel resort in Sardegna: 26 positivi, gli altri potranno lasciare l'isola

Ventisei sono risultati positivi al coronavirus tra le le 475 persone bloccate da giorni nel villaggio turistico di Santo Stefano, a La Maddalena (Sassari), dopo che un lavoratore stagionale è stato ricoverato per il Covid. Nella notte sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati dal servizio Igiene pubblica dell'Ats. Su 26 casi, 19 appartengono al personale della struttura.

Sui 26 casi di positività solo uno è un turista. Gli altri 25 sono lavoratori della struttura ricettiva e di questi, come fa sapere su Facebook il sindaco Luca Carlo Montella, solo 3 sono residenti a La Maddalena. «Fra i tre, due casi ci erano già conosciuti. Il terzo si aggiunge. Uno solo di questi è a La Maddalena da tempo antecedente, gli altri sono ancora a Santo Stefano - spiega - I dipendenti sono circa per metà sardi di diverse località». Complessivamente sono stati fatti 470 tamponi al personale del resort e ai turisti presenti in hotel: i 444 negativi potranno lasciare l'isola.

