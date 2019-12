Santa Barbara, la festa dei Vigili del Fuoco. Mattarella: «Grazie per la vostra dedizione»

“In questa Santa Barbara, voglio condividere il ricordo dei nostri uomini che mancano all'appello. A loro dedichiamo questa Festa, a loro rivolgiamo i nostri pensieri, ai loro cari va il nostro abbraccio più caldo”. Gli auguri del Capo del Corpo Fabio Dattilo ai #vigilidelfuoco pic.twitter.com/EiDTBIrJ7B — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 4, 2019

E' arrivato anche il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai. Nel giorno di Santa Barbara. Un ringraziamento sentito al al Prefetto Salvatore Mulas, Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile: «In occasione della Festa di Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indirizzo il mio grato pensiero alle donne e agli uomini che ne fanno parte e ogni giorno, con generosa dedizione, sono impegnati a protezione dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei loro beni».«Rivolgo un ricordo commosso e riconoscente - sostiene il Capo dello Stato - ai caduti nello svolgimento del servizio, fra i quali i tre Vigili recentemente deceduti nell'Alessandrino, a quelli rimasti feriti nonché alle loro famiglie, cui rinnovo i sentimenti di gratitudine e di partecipe vicinanza dell'intera nazione. Nel corso del 2019, la ricorrenza dell'ottantesimo anniversario dalla Fondazione del Corpo Nazionale ha dato modo di ricordare, in diversi momenti pubblici, il lungo percorso di crescita culturale, organizzativa e tecnologica dei Vigili del Fuoco. In relazione al complesso delle attività svolte in ottant'anni di storia in Italia e anche all'estero, nel maggio scorso è stata concessa la Medaglia d'oro al Merito Civile alla Bandiera del Corpo». L'azione dei Vigili del Fuoco, aggiunge il Capo dello Stato, «costellata da innumerevoli successi operativi ma anche da tante pagine tragiche e dolorose, si è accompagnata nel tempo ad un sentimento di sempre maggiore vicinanza e sintonia con le collettività, che in essi ripongono piena e fiduciosa stima»