Sparatoria Sant'Anastasia, feriti madre, padre e figlioletta: la piccola operata al volto. «Miracolata, il proiettile si è fermato allo zigomo»

SANT'ANASTASIA (NAPOLI). Una sparatoria folle sulla quale gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce. Accade a Sant'Anastasia, popoloso comune della cinta vesuviana, dove ieri sera i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono dovuto intervenire in piazza Cattaneo per una sparatoria. Due sconosciuti hanno esploso almeno 10 colpi contro un bar. I proiettili hanno accidentalmente (questa l’ipotesi più verosimile al vaglio degli inquirenti) colpito una famiglia, che in quel momento si trovava all’esterno a mangiare. Padre 43enne ferito lievemente alla mano (ora ricoverato al Cardarelli), madre 35enne ferita all’addome (anch'essa trasportata al Cardarelli) e figlia di 10 anni, colpita alla testa (ora al Santobono, pericolo di vita scongiurato). Indagini in corso per chiarire dinamica e motivazioni e individuare i responsabili.

Sant'Anastasia, delicata operazione sulla bambina

Rimossa la pallottola che si era fermata nello zigomo della bambina di 10 anni ferita accidentalmente insieme con i genitori mentre si trovava all'esterno di un bar in provincia di Napoli.

Ne dà notizia il deputato Francesco Emilio Borrelli, che si è recato stanotte in ospedale, dopo aver parlato con il direttore sanitario dell'ospedale pediatrico Santobono, Rodolfo Conenna. La piccola dovrà essere sottoposta in giornata ad un altro intervento, è intubata ed in rianimazione ma i sanitari sono fiduciosi sull'evolversi delle sue condizioni.

Sant'Anastia, la bimba è stata "fortunata"

«Per chi è credente si può dire sicuramente che questa bambina di 10 anni è stata miracolata. Per chi non lo è si può dire che è stata veramente fortunata». Lo dice il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha parlato con il direttore del Santobono, l'ospedale pediatrico napoletano dove è stata portata la piccola ferita insieme con i genitori mentre stavano mangiando all'esterno di un bar in provincia di Napoli finito nel mirino di due sconosciuti che hanno sparato all'impazzata. «Da quello che mi è stato detto - spiega Borrelli - il proiettile si è fermato allo zigomo e non ha raggiunto il cervello. La prognosi non è stata ancora sciolta e comunque la bambina dovrà essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere il proiettile». «Ormai . aggiunge Borrelli - si spara all'impazzata anche a caso senza preoccuparsi di colpire persone innocenti. Stiamo regredendo, sembra di fare un tuffo nel passato, in quegli anni '80 dove la camorra dettava legge a suon di piombo e sangue - dichiarano Borrelli e Ines Barone, rappresentante territoriale del Sole che ride che si sono recati in ospedale - »lo Stato ora deve reagire e deve farlo con veemenza«.