Bimba ferita a Sant'Anastasia, cosa è successo? La lite e poi la sparatoria. Oggi la convalida dell'arresto del 17enne

Si terrà questa mattina, davanti al gip del Tribunale per i minorenni di Napoli, l'udienza di convalida del fermo per il 17enne accusato della sparatoria avvenuta martedì sera a Sant'Anastasia (Napoli) nella quale sono rimasti feriti padre, madre e figlia di 10 anni. Nei confronti del 17enne è stato eseguito un decreto di fermo per i reati di tentato omicidio e porto illegale di arma in concorso. Il ragazzo è stato portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Sant'Anastasia, spari davanti al bar: colpita una bambina durante una festa. Feriti anche madre e padre. Fermati due giovani

Le indagini

Ancora da fissare (potrebbe tenersi nella giornata di domani) l'udienza per l'altro fermato, il 19enne Emanuele Civita.

La sparatoria

I due autori della sparatoria sono tornati sul posto a bordo di uno scooter e hanno esploso diversi colpi con un revolver e con un mitra, ferendo tre persone: padre, madre e figlia di 10 anni, quest'ultima in maniera più grave, tutt'ora ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è stata sottoposta a due interventi chirurgici ed è ancora sotto osservazione per il grave trauma cranico riportato.