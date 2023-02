Sanremo 2023, allarme anarchici dopo il caso Cospito: Festival blindato con oltre 250 agenti

Sanremo, è allarme anarchici dopo il caso Cospito. Il Festival della canzone italiana, che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio 2023, sarà blindato. Una sorveglianza strettissima con ulteriori 150 unità al giorno oltre ai 100 uomini già presenti, utilizzo delle telecamere pubbliche di videosorveglianza, controlli in mare per Costa Smeralda, metal detector ai varchi della "zona rossa" attorno all'Ariston, unità speciali, tra cui reparti prevenzione crimine; unità antiterrorismo e specialisti della cyber sicurezza. «Il dispositivo è stato rafforzato a prescindere da una allerta specifica per garantire la sicurezza dell'evento», dice all'ANSA il questore Giuseppe Peritore.

Sanremo 2023, allarme anarchici

«Nel corso del tavolo tecnico - dice il questore - è stato valutato l'impiego di dispositivi di rinforzo messi a disposizione dal dipartimento di pubblica sicurezza. Si tratta di 150 uomini che si aggiungono ai cento impiegati a livello territoriale, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza». «L'impianto si basa sull'intensificazione e il controllo del territorio con un presidio fisso rinforzato sugli obiettivi dove si svolgono le manifestazioni. Per la gestione delle operazioni è stata attività una unità di crisi, in commissariato a Sanremo, con rappresentanti di tutte le forze di polizia e componenti della Rai».