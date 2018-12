Al Cardarelli di Napoli impronte digitali per i dipendenti

Novità per i dipendenti del Cardarelli di Napoli. L'ospedale è infatti pronto a dire addio ai vecchi badge marcatempo: a partire da mercoledì 19 dicembre si apre l'era delle impronte digitali. A tutti i dipendenti dell'Azienda ospedaliera basterà la conferma con un dito per iniziare e per concludere il proprio turno di lavoro. Un sistema 'anti-furbettì che prende avvio «solo dopo aver ottenuto le massime garanzie di sicurezza dei dati, ma anche di legittimità del processo di innovazione da parte del Garante per la Privacy», riferisce l'azienda in una nota. Nel parere si specifica che «l'obiettivo principale dell'installazione del sistema di rilevazione biometrica è di garantire che ogni dipendente registri l'inizio della prestazione lavorativa unicamente per se stesso e non per altri colleghi». Un sistema «a vantaggio della stragrande maggioranza dei cardarelliani, che in questo modo non rischieranno di veder macchiata la propria reputazione da eventuali 'furbettì», rileva l'ospedale.



LE ALTRE APP

Ma la rivoluzione tecnologica che prenderà avvio mercoledì 19 dicembre non riguarda solo i dipendenti: dalla prossima settimana sarà possibile utilizzare la nuova applicazione e-Cupt, una App che permetterà al cittadino di prenotare comodamente da smartphone, tablet o personal computer le visite specialistiche delle quali dovesse avere bisogno. «Il nostro obiettivo - sottolinea il direttore generale Ciro Verdoliva - è quello di semplificare la vita al cittadino». L'App potrà essere utilizzata da tutti gratuitamente, basterà registrarsi collegandosi col proprio computer all'indirizzo https://prenotazioni.cupt.it/aocardarelli/login, oppure scaricare l'App direttamente dal proprio smartphone su Play Store e i Tunes, e compilare tutti i campi obbligatori.

