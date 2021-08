Aosta, imprenditore muore sul lavoro schiacciato da una lastra

Martedì 24 Agosto 2021, 19:36

Tragedia a Gressan, in Val d'Aosta. Sandro Pepellin, 70, imprenditore valdostano, ex sindaco di Jovencan e titolare di un'impresa edile, è morto in un incidente sul lavoro. È rimasto schiacciato da una lastra di cemento che stava scaricando in un cantiere edile di Gressan.

Torino, crolla una palazzina di due piani: muore un bimbo di 4 anni, altre tre persone estratte vive dalle macerie

Trasportato in gravi condiizioni all'ospedale di Aosta, è morto poco dopo il ricovero. L'operaio che era con lui, Velio Dal Dosso, 51 anni, è in prognosi riservata. La vittima stava lavorando all'interno di un cantiere di sua proprietà per la costruzione di un b&b. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.