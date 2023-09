Spettacoli e concerti sotto le stelle, dieci eventi gratuiti sulla spiaggia di San Vito Lo Capo

Si svolgerà dal 15 al 24 settembre 2023 a San Vito Lo Capo, edizione del Cous Cous Fest, i festival internazionale dell’integrazione culturale che riunisce a San Vito Lo Capo Paesi e culture diverse al’insegna della pace, dello scambio e della multiculturalità, quest’anno all’insegna dello slogan Beyond Borders (Oltre i confini),e saranno a San Vito Lo Capo per una dieci giorni di appuntamenti, sfide di cucina, degustazioni, concerti e incontri culturali.

San Vito Lo Capo è un territorio magnifico: spiaggia bianca punteggiata da palme, acque trasparenti più volte premiate con le Bandiere blu e l’abbraccio di due riserve naturali, quella di Monte Cofano e quella dello Zingaro.

Il Cous Cous Fest è organizzato dall’agenzia Feedback in partnership con il Comune di San Vito lo Capo, il sostegno della Regione Siciliana, dei main sponsor Bia CousCous, Conad, Electrolux e Kia e degli official sponsor Amadori, Cia – Agricoltori italiani Sicilia Occidentale, Premiati Oleifici Barbera, Acqua Maniva, Tenute Orestiadi e UniCredit. La direzione artistica è invece di Massimo Bonelli, già direttore artistico del Concerto del Primo Maggio di Roma e della sua iCompany.

Charity partner dell’edizione 2023 sarà Medici Senza Frontiere (MSF), per una dieci giorni di attività all’insegna della solidarietà abbracciando le diverse culture del mondo. Quel mondo in cui MSF opera da oltre 50 anni portando aiuto e cure gratuite in oltre 70 paesi.

Dieci giorni di assaggi, musica e festa a San Vito Lo Capo

Chef provenienti da tutto il mondo, cooking show, degustazioni, concerti, spettacoli e ospiti d'eccezione su una spiaggia mozzafiato. Dal 15 al 24 settembre a San Vito Lo Capo va in scena la 26^ edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale, che riunirà come da tradizione, Paesi e culture diverse per promuovere la pace, lo scambio e la multiculturalità. Dieci giorni di festa, quest’anno all’insegna dello slogan Beyond Borders (Oltre i confini), di incontri, musica, gastronomia e grandi emozioni.

“E’ per noi motivo di orgoglio – ha sottolineato Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo - aver dato vita, 26 anni fa, a una manifestazione che è stata, è e continuerà ad essere un volano per il nostro territorio, per le sue bellezze naturali, quali la splendida spiaggia, la Riserva dello Zingaro, gli incantevoli panorami e per la ricca cultura enogastronomica, vanto per San Vito Lo Capo e per la Sicilia tutta”.

“Sin dalle origini – ha spiegato Marcello Orlando, ceo di Feedback, società organizzatrice della rassegna – siamo al fianco del Comune di San Vito Lo Capo in una sinergia virtuosa pubblico-privato che ha portato risultati incredibili.

La cittadina, negli anni, si è attestata come la capitale mondiale del cous cous, dell’accoglienza e della multiculturalità e, grazie al traino del festival, nato appunto come progetto di marketing territoriale, gli arrivi a settembre sono passati dai circa 3.000 del 1997 ai 18.000 del 2021 con un picco di 25.000 registrati nell’anno 2017. E, parallelamente, a crescere sono state anche le strutture ricettive, passate dalle 24 nel 1997 alle oltre 1.300 del 2022 e i posti letto, cresciuti dai quasi 3.000 agli oltre 12.000 nel 2022”.

Le sfide di cucina: sul palco chef italiani e internazionali

Saranno quattro gli chef italiani che si affronteranno in cucina per la conquista del titolo di Campione italiano di cous cous Conad. Anche quest’anno ci sarà spazio per gli chef emergenti che parteciperanno al "Next generation student contest Conad", la competizione dedicata alle nuove generazioni di chef rivolta agli alunni degli Istituti alberghieri italiani. Il Campionato del mondo di cous cous, il Bia Cous cous world championship, è il momento centrale del Cous Cous Fest: una gara tra chef internazionali all’insegna dello scambio e dell’integrazione. Quest’anno sono 8 le squadre di chef in gara provenienti da: Algeria, Israele, Italia, Marocco, Palestina, Tunisia e, per la prima volta al festival Messico e Portogallo. A decretare i vincitori ci sono gli esperti delle giurie tecniche, guidate da Giusi Battaglia, protagonista della trasmissione “Giusina in cucina”. Anche il pubblico partecipa alle sfide: basta acquistare i ticket per la giuria popolare per assaggiare e votare le ricette in gara.

I cooking show: ricette d’autore sul palco della rassegna

Ricette d’autore sul palco del festival preparate e raccontate da grandi interpreti della cucina italiana. Anche quest’anno a San Vito Lo Capo sbarcano alcuni dei volti più noti della gastronomia nazionale che presenteranno le loro creazioni, naturalmente a base di cous cous. Max Mariola, Andrea Lo Cicero, Andy Luotto, Giorgione, Antonella Ricci e Vinod Sookar (una stella Michelin) sono alcuni dei protagonisti dei cooking show. Il pubblico potrà assaggiare le ricette e dialogare con i protagonisti.

Cous cous per tutti i gusti al villaggio gastronomico

Sono oltre 30 le ricette tra cui scegliere nei menu proposti dalle Case del cous cous, i tre punti di degustazione del festival: la Casa del cous cous Al Waha e la Casa del cous cous sanvitese sulla spiaggia e la Casa del cous cous dal mondo (all’angolo tra via Regina Margherita e via Abruzzi). C’è davvero l’imbarazzo della scelta: si va dalla ricetta tradizionale, a base di pesce, alle numerose varianti internazionali fino ad una proposta senza glutine. Per degustare i cous cous occorre acquistare il ticket degustazione da 12€. Le Case del cous cous sono aperte da mezzogiorno a mezzanotte.

I conduttori

Presentano tutti gli appuntamenti del festival Tinto e Roberta Morise, conduttori su Rai1 della trasmissione “Camper”, Ylenia Totino, conduttrice tv che è stata volto di Rai Sport, Mtv, Sport Italia, La7, 7Gold, Fabrizio Nonis, in tv “El Beker”, Federico Quaranta, conduttore Rai e voce della trasmissione radiofonica Decanter e Valentina Caruso, giornalista Rai e Sky Sport.

Spettacoli e concerti sotto le stelle

Dieci spettacoli gratuiti sulla spiaggia di San Vito Lo Capo: Carmen Consoli, Tarantolati di Tricarico, Lidia Schillaci & Women Orchestra in “Futura. Donne per Lucio”, Raiz canta Sergio Bruni, Rosa Folk Fest con Lello Analfino, Olivia Sellerio, Pietro Adragna, Peppe Cubeta e Salvo Piparo, The Kolors, lo Stato Sociale, Coma_Cose, Kia party con Stef Burns, Neja, Nostalgia '90 e il dj set di RTL 102.5, Simona Molinari. Ogni sera un sound diverso, una nuova emozione, sulla magnifica spiaggia di San Vito Lo Capo.

Un festival per i bambini

Divertirsi cucinando e imparando i principi di una buona educazione alimentare. E’ dedicato anche ai bambini il programma del festival con due appuntamenti gratuiti, in compagnia di Andrea Lo Cicero, l’ex rugbista con la passione per la cucina. Sabato 23 e domenica 24 settembre alle ore 10 lo chef, insieme all’Associazione PalermoBimbi, guiderà i più piccoli nella realizzazione di una semplice e golosa ricetta di cous cous nell’ambito di “Bia for Kids”.

L’Expo village

Un'area espositiva che mette in mostra la migliore produzione artigiana ed enogastronomica mediterranea. Dalle 12 a mezzanotte, sul lungomare e nel centro di San Vito Lo Capo, la possibilità di fare shopping tra gli stand. L'ingresso è gratuito.