San Patrizio, concerti, balli, ricevimenti e tanta birra: dal Colosseo verde a tutti gli eventi città per città

PESCARA

All'Irish Sailor Saint Patrick Festival dal 15 al 17 marzo al padiglione Ex Cofa: tre giorni di musica, birra e street food organizzato dal Jayson's Irish Pub.

Per celebrare San Patrizio in Italia non si arriva a colorare di verde le acque del Tevere a Roma o dei Navigli acome fanno con il, ma intanto sarà di grande effetto il colosseo illuminato di verde. Importante l'appuntamento letterario dimolto articolato quello diEcco i principali appuntamenti fino a domenica 17 marzo , festa nazionale dell'Irlanda derivata dalle celebrazioni iniziate a metà del primo millennio per ricordare l'arrivo del Cristianesimo nell'isola grazie al vescovo Patrizio.Oltre a queste iniziative ufficiali non si contano quelle nei pub irlandesi di tutt'Italia.Il Colosseo, a partire dalle 21, si illuminerà di verde, in occasione del Global Greening, iniziativa promossa dall'ente del Turismo Irlandese.Anche Villa Spada, sede dell'ambasciata irlandese, si illuminerà del colore simbolo dell'Irlanda. L'ambasciatore d'Irlanda in Italia, Colm O' Floinn, domenica sarà presente all'evento organizzato per festeggiare il santo patrono: ospite d'onore sarà Regina Doherty, ministro dell'occupazione e della protezione sociale. A Roma dove sono residenti 536 irlandesi (sono 627 considerando la provincia, 2936 in tutta la Penisola). Dopotutto, anche grazie alla passione per il rugby, la festa di San Patrizio a Roma è diventata un'occasione per ricordare le tradizioni irlandesi. Non mancheranno, ovviamente, fiumi di birra nei tipici pub presenti in Centro, ma anche in periferia, concerti e serate a tema. Molti pub ospiteranno concerti, incontri ed eventi a tema. Protagoniste saranno le cosiddette drinking song. E poi i balli Reels, Jigs e Hornpipes. Ma lo spettacolo più suggestivo sarà sicuramente quello offerto dal Colosseo che si tingerà di verde. Il 17 marzo la Banda Connemara suonerà al Saxò.LEGGI ANCHE: San Patrizio, concerti, balli, ricevimenti e tanta birra: dal Colosseo verde a tutti gli eventi città per città Spirit of Ireland dal 15 al 17 marzo in via Bovisasca 57/59: danze irlandesi, musica, stand gastronomici con birre whiskey e Irish brunch.In tutta la provincia fino al 31 marzo su punta sulla musica irlandese con la regia del Folk Club Buttrio Saint Patrick’s day a Lecco fino al 17 marzo, la più vasta festa irlandese all’aperto in Italia. Venerdì 15 marzo serata degustazione di piatti tipici e di birre artigianali irlandesi con mastrobirrai provenienti dalle contee di Donegal (Kinnegar Brewing), Dublino (Hope Beer) e Sligo (The White Hag Irish Brewing Co.). 16 marzo: dalle 13.30 Italia-Francia di rugby su maxischermo, Galles-Irlanda e Inghilterra-Scozia. Ore 21.30 Concerto 4UB Italian U2 Tribute, cover band del gruppo rock irlandese “U2” sul palco esterno. 17 marzo: ore 12 spettacolo itinerante dei FollElfi di San Patrizio. A cura di Altri Tempi - Fra Stornati. Ore 14.30: Concerto Winetellers (chitarra e fiati) sul palco esternoOre 16: incontro con lo scrittore Paolo Gulisano: concetto di vita: “La voce dell’Irlanda: miti, storie e leggende dell’isola di smeraldo”. Ore 17: concerto AndreaVerga Old Timey (mandolino, chitarra e violino) sul palco esterno. Ore esibizione di danza irlandese del gruppo lecchese La Compagnia traBallante. Ore 21 corteo di cornamuse scozzesi della Orobian Pipe Band, ore 22: concerto Bards From Yesterday (band piemontese di musica tradizionale irlandese).All'Hard Rock Café di Venizia dalle 21.30, sarà Green dj set con la musica rock e country-folk irlandese accuratamente selezionata e mixata da DJ Caste Jump che travolgerà il pubblico al locale e farà scatenare tutti gli appassionati dei generi musicali. Tra bandierine, palloncini e trifogli, il giorno di San Patrizio, Domenica 17 Marzo, dalle ore 21.30, ci sarà un nuovo Green dj set firmato questa volta Nick Mess. Il Dj farà ascoltare ai fan al locale una playlist originale con le canzoni degli artisti più iconici d'Irlanda come gli U2, Ed Sheeran, Cranberries e Sinéad O'Connori.Dal 15 al 17 marzo al Parco Nord e ad Estragon: nei tre giorni di Irlanda in Festa si alterneranno sul palco i migliori gruppi di musica folk irlandesi, ma anche italiani e di altri Paesi europei.Dal 14 al 17 marzo al Parco Cittadella torna Irlanda in Festa accompagnata dal Finger Food Festival.Dal 15 al 17 marzo in piazza San Domenico Estragon Club e Ballkan World Music Management portano di nuovo a Pesaro Irlanda in Festa: musica, letteratura, folklore e gastronomia.Dal 15 al 17 marzo all'Cinema Aurora, viale Ippolito Nievo, 28 di Livorno il festival vedrà come ospiti d'eccezione due scrittori di rilevanza internazionale:(madrina della rassegna), la scrittrice irlandese più letta in Italia e insignita recentemente dell'Irish Pen Award,, uno dei più importanti scrittori irlandesi e candidato al Nobel per la letteratura. Con loro ci sarà lo scrittore Marco Vichi. I tre scrittori si cimenteranno in un progetto letterario scrivendo tre racconti inediti che verranno presentati in anteprima mondiale proprio in occasione del San Patrizio Livorno Festival. Le storie saranno lette dall'attore. Nei giorni del Festival, ovvero il 15,16 e 17 marzo, in onore all'Irlanda, il Gazebo della Terrazza Mascagni ed il Cisternino di Città saranno illuminati di verde. Promosso da Q-ROB e Creative HQ, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Irlanda, Culture Ireland ed il Comune di Livorno, il festival torna per il secondo anno e questa volta con un programma molto più ricco di appuntamenti non soltanto legati alla letteratura, ma anche alla musica, al teatro e alla bicicletta.