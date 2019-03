Incidente a Padova, 31enne in mountain bike travolto e ucciso da un'auto

PADOVA - Tragedia nella notte del 23 marzo, intorno all'una e mezza a San Martino di Lupari. Un ciclista è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Secondo una prima ricostruzione la vittima, Marian Sorina Tanasa, romeno 31enne romeno residente in paese, era in sella ad una mountain bike nera e gialla e stava attraversando la carreggiata quando è sopraggiunta la vettura che l'ha investita. Alla guida di una Peugeot 308 L. D,, nato nel 1990, e residente anche lui a S. Martino di Lupari. La salma della vittima si trova presso l'Obitorio dell’Ospedale di Cittadella a disposizione dell’A.G. come disposto da P.M. di turno. I rilievi sono stati eseguiti da Carabinieri Stazione San Martino di Lupari.

