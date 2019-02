San Marino, 15 anni fa era reato essere gay: c'è il primo "sì" grazie a unione civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nellasi festeggia un passo storico: Marco ed Emanuele, da lunedì, saranno la prima coppia omosessuale a unirsi civilmente. Nello Stato tra i più antichi del mondo, fondato nel 301 dopo Cristo, fino a 15 anni fa avere rapporti tra gay era un reato punibile penalmente. Sul monte Titano era un incubo l’articolo 274 del Codice penale: entrato in vigore negli anni Settanta puniva con la reclusione (da 3 mesi a un anno) i rapporti omosessuali. Seppur mai applicato, è stato abrogato solo nel 2004.L’11 febbraio il microstato ha pubblicato sul Bollettino ufficiale il decreto che ha permesso l’attuazione delle unioni civili. E il giorno dopo è arrivata la richiesta ufficiale di Emanuele Leuzzi e Marco Cervellini.La notizia è rilanciata on line dal quotidiano sammarineseLa norma dellea San Marino è arrivata nel dicembre 2017 grazie a una proposta di legge di iniziativa popolare che ha avuto circa 300 firmatari (l'intera nazione conta circa 33.000 abitanti). La legge è stata poi approvata nel novembre 2018, ma per permettere il primo "sì" è stato necessario un decreto attutivo.Tutta la felicità la si legge sui social da parte di uno dei due sposi, Emanuele Leuzzi. Lo fa taggando il gruppo “”: “Un grazie di cuore a chi a vario titolo ha reso tutto questo possibile”, scrive.