San Giuliano, incendio devasta azienda chimica: sei feriti, due gravi. Il Comune: «Chiudete le finestre»

Un incendio è divampato a San Giuliano Milanese (Milano) in un'azienda chimica, la "Nitrolchimica" che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Sul posto sono presenti diversi mezzi del 118. Secondo le prime informazioni sei persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave. Si tratterebbe di dipendenti dell'azienda. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona interessata dal vasto incendio. Anche le aziende non interessate dalle fiamme sono state evacuate a scopo precauzionale. Un centinaio i vigili del fuoco al lavoro. La Croce Rossa ha allestito un punto di prima assistenza.

I feriti

In particolare preoccupano le condizioni di un 43enne trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza e ricoverato in codice rosso per «ustioni di secondo e terzo grado a volto, torace, arto inferiore e superiore» riferisce l'Areu. Un 56enne, invece, è stato trasferito all'ospedale San Paolo (codice giallo) per «ustioni di primo e secondo grado al volto. Quattro hanno riportato intossicazioni di lieve entità.

L' incendio è partito dalla ditta Tomolpack e si è andato estendendo alle ditte vicine come la Nitrolchimica. Sono presenti 14 squadre dei Vigili del Fuoco. La ditta è in via Monferrato. Al momento ci sono tre persone coinvolte nel rogo.

Sono 60 i vigili del fuoco impegnati, anche con il nucleo Nbcr e mezzi aeroportuali. Fiamme alte, si cerca di impedire la propagazione alle aziende vicine.

Comune raccomanda la chiusura delle finestre

«Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata». Così su Facebook il Comune di San Giuliano Milanese dopo che nella zona industriale di Sesto Ulteriano, è scoppiato un incendio in via Monferrato.

Incendio nel milanese: a fuoco solventi e prodotti chimici

Le fiamme sono state segnalate poco dopo le 10:30 e hanno avvolto quasi tutto il centro industriale. Colonne di fumo alte decine di metri visibili da chilometri di distanza (anche chi sta viaggiando in autostrada le ha notate). Le fiamme non saranno facilmente domabili essendo alimentate da prodotti chimici estremamente infiammabili.

