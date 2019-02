San Giovanni Rotondo, sfiduciato il sindaco Cascavilla: sciolto il consiglio comunale

Dopo le dimissioni rassegnate ieri sera da nove consiglieri comunali di San Giovanni Rotondo, che hanno sfiduciato il sindaco Costanzo Cascavilla, il prefetto di Foggia Massimo Mariani ha avviato l'iter per lo scioglimento del Consiglio comunale della città di San Pio. Il prefetto, inoltre, per assicurare la gestione dell'ente ha nominato il viceprefetto Antonio Incollingo commissario prefettizio.



«L'esperienza amministrativa è stata fermata dal deposito delle firme di alcuni consiglieri comunali, di minoranza e di chi era parte della maggioranza, che hanno deciso di concludere anticipatamente la consiliatura», ha commentato l'ex sindaco Costanzo Cascavilla. «Avevamo molte cose in cantiere, che avremmo sicuramente portato a termine anche grazie alla collaborazione della giunta e degli uffici comunali - ha aggiunto l'ex primo cittadino». «Ci hanno fermato - ha concluso - ma non potranno mai fermare l'amore verso questa splendida città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA