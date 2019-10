San Francesco, 4.000 ad Assisi per le celebrazioni del Patrono d'Italia: attesi anche Conte e Di Maio

Grande movimento oggi, 4 ottobre, ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia. Nella città del Poverello sono attesi almeno 4mila pellegrini e una cinquantina di sindaci provenienti dalla Toscana che quest'anno ha donato l'olio per la lampada votiva del santo. Stamani ad Assisi arriverà il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che, al termine della messa officiata da mons. Giuseppe Betori, si rivolgerà alla Nazione dalla loggia del Sacro Convento.

Nel pomeriggio raggiungerà la Basilica di San Francesco il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Ad accoglierli ci sarà padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento che proprio in occasione della festa del patrono d'Italia ha aderito all'iniziativa di piantare 60 milioni di alberi, promossa da Slow Food. I temi che, in questa giornata dedicata al Poverello di Assisi, verranno affrontati saranno quelli più vicini ai valori del francescanesimo e cioè «l'ambiente, l'accoglienza, la pace e il dialogo tra le religioni», come ricorda padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento.



