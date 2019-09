Samara Challenge, la "bimba horror" fermata in Sardegna nei pressi del cimitero: ecco chi è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era una turista tedesca di 25 anni la donna che, travestita da Samara, si aggirava nei pressi del cimitero di Fluminimaggiore. La ragazza, che aveva raccolto la sfida social del Samara Challenge , ogni notte percorreva circa 3 km a piedi travestita dal tristemente famoso personaggio di The Ring . Le sue foto rimbalzavano sui social e i carabinieri della compagnia di Iglesias sono riusciti a identificarla e a fermarla. La donna soggiornava, secondo quanto riporta l'Unione Sarda, nella località "su mannau" e per diverse notti si è travestita aggirandosi per le strade a piedi nudi.