Samara Challenge, i residenti cercano bimba travestita in un palazzo armati di spranghe e bastoni

Samara sconvolge anche Lamezia Terme, dove scorsa notte c'è chi giura di aver avvistato la bambina indemoniata aggirarsi con fare spettrale per le starde del comune in provincia in Catanzaro. Questa volta pare che si fosse introdotta addirittura all'interno di una palazzina situata nelle vicinanze dell'ospedale di Lamezia Terme, con la complicità di qualche residente.

Così, più di un centinaio di persone, infuriate e armate di spranghe e bastoni, si sono riversate nell'edificio con l'intento di stanare la protagonista della Samara Challenge, la sfida social a tinte horror del momento. Durante la battuta di caccia, dopo aver aperto i cofani di alcune auto di passaggio per essere sicuri che Samara non vi si nascondesse dentro, i cacciatori si sono infilati nella palazzina, distruggendo il portone d'ingresso e creando il panico degli inquilini. Per questo è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

