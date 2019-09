Samara Challenge arriva a Civitanova, ricercata da polizia e carabinieri

Delirio nella notte di martedì 3 settembre a Civitanova, dove tutto il quartiere di San Gabriele si è riversato in strada dopo che si era diffusa la voce della presenza di Samara, l'inquietante bambina demoniaca dell'horror cult The Ring adesso protagonista della Samara Challenge, il gioco che vede la gente travestirsi da lei e aggirarsi per l'Italia nell'intento di terrorizzare i passanti.

Una miriade di ragazzini urlanti hanno iniziato a pattugliare il quartiere alla ricerca di Samara, generando talmente tanta confusione che, dopo essere state avvisate dai residenti svegliati nella notte dai rumori provenienti dalla strada, anche le forze di polizia e dei carabinieri di Civitanova hanno preso parte alla caccia alla strega.

Nella stessa notte Samara è apparsa anche ad Agropoli, nel Cilento, dove sembra che una ragazza, nel tentativo di farle una foto, avrebbe rischiato di essere investita da un'auto di passaggio, dopo essersi spaventata per aver visto Samara lambire un coltello tra le mani.



