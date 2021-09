Saman Abbas, lo zio nega l'omicidio: «Tutto falso, qualcuno mi ha visto?». E rifiuta l'estradizione

Mercoledì 29 Settembre 2021, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 17:18

Danish Hasnain, lo zio di Saman, uccisa lo scorso 30 aprile a Novellara, rifiuta l'estradizione in Italia e nega di essere lui il killer della nipote. «È tutto falso - ha detto alla giudice della Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello di Parigi che gli notificava la richiesta di estradizione italiana - forse qualcuno mi ha visto? Sono forse uscito di casa?». Danish Hasnain è considerato dagli inquirenti l'esecutore materiale del presunto delitto di Saman. È stato arrestato il 22 settembre scorso nella periferia parigina.

I legami tra zio e cugino di Saman

Danish Hasnain, lo zio della diciottenne pachistana Saman Abbas, e Nomanulaq Nomanulaq, il cugino ancora latitante, erano in contatto. A scoprirlo sono stati i militari del nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Emilia, guidati dal maggiore Maurizio Pallante, che proprio per questo motivo hanno deciso di effettuare una trasferta in Francia di qualche giorno. Lo riporta l'edizione locale del Resto del Carlino. Analizzando i profili falsi sui social usati da Hasnain in questi cinque mesi di latitanza, i carabinieri sono riusciti a raccogliere informazioni utili per determinare la posizione anche dell'altro cugino latitante, che si troverebbe appunto a Parigi.

Hasnain è comparso dopo l'arresto e nessuno al momento conosce la sua strategia difensiva. Se dovesse accettare l'estradizione in Italia, verrebbe consegnato subito alle autorità italiane. In caso contrario il procedimento di estradizione, che con il mandato d'arresto europeo è più spedito, comporterà tempi più lunghi. E quest'ultima è la strada che sta imboccando poiché Hasnain ha rifiutato l'estradizione.