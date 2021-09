​Saman Abbas, lo zio arrestato a Parigi: è uno dei 5 parenti indagati per l'omicidio

Mercoledì 22 Settembre 2021, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 14:59

È stato arrestato lo zio di Saman Abbas, la ragazza scomparsa da Novellara dopo essersi ribellata a un matrimonio forzato in patria. Lo zio, Danish Hasnain, è stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, rintracciato in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia. Hasnain è uno dei cinque parenti della 18enne indagati per l'omicidio.

La storia di Saman

Saman Abbas, 18enne pakistana, è scomparsa a fine aprile da Novellara. Il suo corpo non è stato al momento ritrovato. Secondo il fratello sarebbe stato proprio lo zio a ucciderla, mentre il fidanzato sostiene che la ragazza potrebbe essere ancora viva. La ragazza già nel 2020 aveva denunciato abusi da parte della famiglia ed era stata ospitata in una comunità a Bologna. Era tornata a denunciare i genitori ad aprile 2021. Poi, la scomparsa