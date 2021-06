Saman Abbas, il fratello: «È stata strangolata». Lite con i genitori la sera della scomparsa. Video choc

Saman Abbas, la ragazza pachistana di 18 anni scomparsa nel Reggiano dopo che si era opposta in famiglia a un matrimonio combinato, sarebbe stata strangolata dallo zio Danish Hasnain. È quanto emerge dal racconto sconvolgente del fratello di Saman, riassunto nel verbale riportato oggi dalla Gazzetta di Reggio. «Tutto avviene sotto gli occhi del minorenne», ha riportato il quotidiano locale. Il padre si sente male, ma era stato lui ad affidarsi a Danish contro la figlia che si opponeva alle nozze. Quando Danish rientra in casa non ha nulla in mano, da questo il fratello deduce che la sorella sia stata uccisa con lo strangolamento.

La lite coi parenti

«Saman è andata via di nuovo». «Adesso arrivo». Questo il dialogo, ricostruito da una testimonianza, tra Shabbar Abbas, padre della 18enne scomparsa a Novellara e lo zio Hasnain Danish, la sera del 30 aprile. Quando lo zio è tornato a casa Saman non c'era, ma l'uomo era in possesso dello zainetto che la ragazza aveva con sé. Secondo il Gip di Reggio Emilia Luca Ramponi lo zio, attualmente ricercato, sarebbe dunque l'esecutore materiale dell'omicidio, mentre per quanto riguarda i genitori, attualmente in Pakistan, «è certo - scrive il giudice - che costoro avessero programmato anche di ucciderla per punirla dell'allontanamento dai precetti dell'Islam e per la ribellione alla volontà familiare nonché per le continue fughe di casa». Si deve quindi ritenere che nel chiamare lo zio, che tutti i familiari sapevano essere un uomo violento, per sistemare le cose, abbiano accettato il rischio che la uccidesse. Nell'istigare lo zio a risolvere la questione avrebbero in sostanza acconsentito «all'esito omicidiario in ragione delle proprie intime convinzioni etiche e religiose»

Il video

Il quadro della scomparsa di Saman Abbas lascia duqnue sempre meno spazio alla speranza di ritrovarla in vita: dopo le immagini di una videocamera di sorveglianza, è dai dettagli di alcune chat che arrivano nuovi tasselli che rafforzano l'ipotesi di omicidio. Tre persone vestite con abiti scuri che camminano, distanti l'una dall'altra, una imbracciando una pala, un'altra un secchio con un sacchetto e un altro un attrezzo. È quanto si vede nel frame, diffuso dagli inquirenti, del filmato girato intorno alle 19.30 del 29 aprile vicino alla casa di Saman .

Secondo gli investigatori i tre uomini ripresi sarebbero lo zio della ragazza pachistana scomparsa e due cugini, che stavano andando a scavare la fossa per la giovane, scomparsa il giorno successivo da Novellara, dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Con l'accusa di aver ucciso la 18enne sono indagati i tre parenti e i due genitori, che sono rientrati in Pakistan. Uno dei cugini è stato fermato in Francia nei giorni scorsi e si attende che venga consegnato alle autorità italiane.

«Non è in Belgio»

«Proseguono le ricerche dei resti della persona offesa, che purtroppo riteniamo sia deceduta. Non darei nessun riscontro positivo a quello che ha detto il padre, abbiamo appurato che in Belgio non c'è la ragazza». Lo ha detto la procuratrice di Reggio Emilia Isabella Chiesi, parlando di Saman. Il padre della giovane, dal Pakistan, aveva detto a un giornalista che Saman è viva, che si trova in Belgio, e di averla sentita.

Le intercettazioni

Un messaggio è quello dello zio, il 33enne Danish Hasnain, che in una chat a una persona molto vicina a lui, parlando di Saman, avrebbe scritto: «Abbiamo fatto un lavoro fatto bene». Lo zio che parla di un «un lavoro fatto bene». Saman che sente parlare in casa di omicidio considerato unica «soluzione» per le donne che non si attengono alle regole di vita del Pakistan, e che ha un presentimento agghiacciante: «Parlano di me».

L'audio al fidanzato - Lo riporta la Gazzetta di Reggio Emilia che dà conto anche del dettaglio di un'altra conversazione. Si tratta di un audio della stessa Saman riferito dal fidanzato nelle testimonianze rese nei giorni scorsi ai carabinieri. La ragazza gli avrebbe confidato di aver sentito la madre parlare dell'omicidio come unica «soluzione» per una donna che non si attiene alle consuetudini pachistane: «L'ho sentito con le mie orecchie, ti giuro che stavano parlando di me...».

Saman avrebbe anche affrontato direttamente la madre chiedendo spiegazioni ma la donna avrebbe negato. È il 30 aprile e Saman, stando a quanto trapelato delle dichiarazioni del suo ragazzo, è sconvolta e ha paura. Quella non è una data qualunque perché secondo ipotesi investigative Saman sarebbe stata uccisa proprio la sera del 30 aprile. I genitori di Saman, lo zio Danish e due cugini sono indagati dalla Procura di Reggio Emilia per omicidio.

Zio e cugini controllati alla frontiera

Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, 33 anni e i due cugini della ragazza, Nomanulhaq Nomanulhaq, 34, e Ikram Ijaz, 29, sono stati controllati in provincia di Imperia il 10 maggio. Con loro c'era anche il fratello della 18enne scomparsa, l'unico a essere affidato a una comunità, in quanto minorenne. Gli altri tre hanno invece proseguito il viaggio, diretti verso la Francia. Ijaz è stato poi controllato dalla polizia francese mentre si trovava su un autobus che da Parigi porta a Barcellona e fermato, domenica scorsa. Dagli atti emerge inoltre che il 5 maggio, quando i carabinieri sono stati a casa della famiglia di Saman a Novellara per fare una perquisizione, hanno parlato con lo zio e con il fratello minorenne. Il primo ha riferito di aver visto Saman allontanarsi da casa alle 17 del 30 aprile, mentre il fratello ha detto che si era allontanata alle 22. «Insospettiti da tali dichiarazioni contraddittorie - ricostruisce il Gip Luca Ramponi - gli operanti decidevano di contattare telefonicamente il fidanzato, il quale dichiarava che la giovane non aveva il telefono e utilizzava di nascosto quello della madre» e che aveva avuto l'ultimo contatto con lei alle 23.30 del 30 aprile e che lei stessa era «molto preoccupata per la sua incolumità» tanto da dirgli che «se non si fossero sentiti per due giorni avrebbe dovuto allertare le forze dell'ordine».

Chiusa fuori di casa

Shabbar Abbas aveva impedito alla figlia Saman di andare alle scuole superiori, «spesso la chiudeva fuori casa obbligandola a dormire sul marciapiede» e, «in ultimo, voleva costringerla tornare in Pakistan per sposare un cugino». Lo sottolinea il Gip di Reggio Emilia, nel ricostruire in sintesi i fatti che portarono, a fine novembre, all'allontanamento della giovane, all'epoca minorenne, dalla casa familiare con il collocamento in una comunità protetta. La ragazza è poi tornata a casa l'11 aprile, nonostante il parere contrario degli operatori dei servizi sociali. Come ha spiegato agli inquirenti il titolare dell'azienda agricola di Novellara dove lavoravano i familiari di Saman, dal ritorno non era stata più vista in giro e anzi, da quel momento «stava sempre in casa, non parlava con nessuno e usciva solo per fare qualche passo, accompagnata sempre dalla madre».