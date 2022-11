Saman Abbas, il corpo trovato nel casolare è «altamente probabile che sia il suo»: lo scrivono i giudici di Reggio Emilia

Saman Abbas, il corpo è «altamente probabile» sia il suo. La Corte di assise di Reggio Emilia ha fissato per domani, 23 novembre, alle 12, il conferimento della perizia tecnica per estrarre e dare un'identità al cadavere trovato a Novellara e che si ritiene essere di Saman, scomparsa dalla notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. I periti dovranno anche accertare le cause della morte.

Il luogo del rinvenimento e l'accurato sotterramento portano a ritenere altamente probabile che si possa trattare del corpo della giovane donna», scrive la presidente della Corte, Cristina Beretti, accogliendo la richiesta di incidente probatorio urgente della Procura di Reggio Emilia.