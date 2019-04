​​Salvini telefona alla poliziotta insultata a Verona: «Le forze dell'ordine si rispettano»

Il vicepremier Matteo Salvini ha parlato dell'episodio legato al manifestante pro Salvini che sabato ha insultato un'agente in borghese a Verona. «Stamani ho chiamato una dirigente della polizia di Verona che ha avuto a che fare sabato scorso con un maleducato. Le forze dell'ordine devono essere rispettate e tutelate, neppure sfiorate», ha detto Salvini, a margine del suo comizio a Firenze, riferendosi a quanto successo a Verona, dove appunto una persona che si è definito un 'fan' di Salvini ha offeso le forze dell'ordine. «Lo dico da ministro dell'Interno, da cittadino». «Conto di tornare a Firenze senza centri sociali in giro a rompere le scatole, perché quella non è contestazione, è altro».

Verona, manifestante pro Salvini insulta una agente in borghese VIDEO

An agressive men with a Pit Bull is showing his antipathy against gay men by showing his ass and shouting "Salvini is one of us", in front of the #WorldCongressofFamilies. #NonUnaDiMeno #VeronaTransfemminista pic.twitter.com/Ucr8scW1SQ

— Krsto Lazarević (@Krstorevic) 30 marzo 2019