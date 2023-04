Salvatore Lombardo: «Ecco com'è stato arbitrare Maradona. Vi racconto un aneddoto»

«Non protestava mai era molto corretto». Così ricorda l'ex arbitro Salvatore Lombardo in un'intervista a beemagazine. Oltre alla direzione delle gare di Serie A, si è occupato di molto altro. È stato infatti notaio, sindaco, giudice sportivo, organizzatore di attività promozionali della Sicilia produttiva.

Il rapporto con Maradona

Maradona in campo com’era sul piano della disciplina? "Pur essendo spesso oggetto di falli, trattenute, ecc, non protestava mai era molto corretto e rispettoso dei ruoli".

L'aneddoto

Un aneddoto legato all’arbitraggio di qualche campione? "Senza fare nomi ma, solo per far vedere che in campo i calciatori, spesso, protestano senza motivo, creando tensione sugli spalti. Fischio un rigore per un fallo netto, arriva il capitano della squadra di casa e, non potendo contestare il fallo evidentissimo, mi dice «ma come può dare il rigore, il fallo è stato commesso sulla linea dell’area» ed io 'appunto' – Le linee fanno parte delle aree che delimitano".

Il ritiro

Lombardo, in un momento della sua carriera, diventa capo degli arbitri. Come? "In modo traumatico. Avevo 39 anni potevo ancora arbitrare per altri 5- 6 anni ma l’allora Presidente Federale Matarrese mi convinse “ad appendere il fischietto al chiodo” per divenire presidente dell’AIA rinunciando anche a poter diventare arbitro internazionale. Accettai con grande spirito di sacrificio perché si sceglie di fare l’arbitro per stare in campo non dietro una scrivania. Ma, in un momento delicato per l’AIA, non potevo tirarmi indietro. Poi, avevo sempre, oltre ad andare in campo, svolto compiti dirigenziali divenendo, giovanissimo, prima consigliere e poi presidente della Sezione di Marsala. Inoltre, avevo capito che, continuare ad arbitrare, sarebbe stato, per me, sempre più complicato perché aumentavano le gare, gli allenamenti ecc. e quindi era sempre più complesso conciliare tutto ciò con la mia professione di notaio e la mia 'sostenibilità economica'. Allora per ogni gara di A, oltre al rimborso delle spese, prendevamo 90.000 lire e infatti tutti gli arbitri svolgevano una loro professione: avvocati, medici, impiegati, ingegneri ecc".