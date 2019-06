Mamma e figlio stanno annegando: Federica, 36 anni, si tuffa in mare e li salva

Nelle acque di Rosolina Mare (Rovigo) le forti correnti di risacca possono mettere in pericolo anche i nuotatori più esperti. Federica Donà, assistente bagnante fresca di brevetto, ne sa qualcosa. Lunedì mattina, nelle acque della spiaggia libera tra i Bagni dal Moro e Marina di Caleri, ha salvato la vita a una mamma e al figlio di 10 anni che rischiavano di affogare. «Sentivo urlare in quel tratto di mare dove c’è una buca e una forte corrente e mi sono avvicinata alla battigia» ha raccontato al quotidiano il Gazzettino la Donà. «Ho capito che i bagnanti non stavano giocando, ma erano in difficoltà».

Federica Donà ha 36 anni, è madre di due bambini e ha preso il brevetto per diventare bagnina lo scorso inverno. Grazie all'aiuto di un ragazzo del servizio spiaggia, si è lanciata in acqua con il suo baywatch e ha soccorso mamma e figlio in pericolo. «Ho ancora impressi i suoi occhi azzurri pieni di terrore» ha raccontato al Gazzettino parlando del bambino.

Il ringraziamento - Con sorpresa e felicità la mattina dopo i due bagnanti sono tornati in spiaggia per ringraziare Federica. «La mamma mi ha spiegato che il bambino fatica a tornare in acqua perché è rimasto traumatizzato dall’esperienza» racconta. «Ho spiegato loro come faccio con tutti che il mare non è la piscina, anche se si tratta di nuotatori esperti. È giusto poter scegliere dove nuotare, se pagare una spiaggia attrezzata o meno, ma se fosse accaduto qualche centinaio di metri più in là, vicino alla pineta, chi sarebbe intervenuto?».

