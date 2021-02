Salerno, auto fuori strada al rientro da scuola: morto bimbo di 4 anni, gravi la madre e la sorellina

A Casal Velino, nel Salernitano, un bambino di 4 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il piccolo si trovava a bordo di un'automobile con la mamma e la sorellina quando, per cause in corso di accertamento, la vettura è finita fuori strada.

L'incidente è avvenuto in località Verduzio intorno alle 13:30 di oggi, 1 febbraio, probabilmente mentre la donna e i due bambini tornavano a casa da scuola. Per il momento non risultano coinvolti altri veicoli oltre alla Kia sbandata e finita nel canale a lato della strada. Il bambino sarebbe stato balzato fuori dalla vettura a seguito del ribaltamento dell'auto, perdendo la vita negli istanti successivi a causa delle ferite riportate.

I soccorsi dei sanitari del 118 sono risultati vani per il bimbo, mentre ancora non si conoscono le condizioni della donna e la bambina, portate prontamente in ospedale. Proseguono le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.

