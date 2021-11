Salerno, Luigi D'Urso muore a 28 anni: lo scooter travolto da un'auto mentre rincasa dal lavoro. Era papà di 3 bambini

Travolto in sella alla scooter mentre torna a casa dal lavoro: è morto così Luigi D'Urso, 28enne salernitano, in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Salerno. L'impatto si è verificato intorno alle 2 all'incrocio tra Corso Garibaldi e via De Felice. La vittima, che aveva da poco finito di lavorare, era in sella ad uno scooter quando è stato sbalzato da una autovettura che lo ha colpito in pieno.

Il violentissimo impatto non ha lasciato scampo al giovane che, nonostante indossasse il casco, è morto sul colpo. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Questura di Salerno per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Papà di tre figli

All'interno dell'auto viaggiavano tre 20enni. Il conducente è accusato di omicidio stradale e si trova agli arresti domiciliari. La vittima, che gestiva un locale in pieno centro, lascia tre figli.