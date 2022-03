Salento, travolto da un'auto ma si rialza: il video virale dell'Iron man

Giovedì 10 Marzo 2022, 13:57

La scena è impressionante e sembra quasi un film. Un uomo con la mimetica mentre attraversa viene investito da un'automobile a velocità sostenuta. Viene sbalzato a diversi metri ma si rialza in pochi secondo come se non fosse successo nulla.

Immagini catturate da una telecamera di videosorveglianza: il protagonista, suo malgrado, è appena uscito da un bar nei pressi di piazza Armando Diaz, a Nardò, conosciuta anche come piazza Castello. L'uomo cammina, attraversa la strada e a un certo punto viene travolto da una Lancia Ypsilon. Immediatamente i conducenti delle automobili si riversano sulla strada temendo il peggio: ma l'Iron man si rialza agevolmente.