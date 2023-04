Dai salari che salgono solo nell'industria al rebus mutui per le case green, in arrivo MoltoEconomia

Le retribuzioni, intanto. In Italia gli stipendi sono più bassi che nel resto d’Europa e sostanzialmente inchiodati ai valori di trent’anni fa in termini reali, con l’inflazione sopraggiunta nel frattempo e diventata una sorta di tassa impropria. Eppure, qualche settore che tiene c’è, vedi l’industria. Dimensione delle aziende, produttività, innovazione. Che cosa incide sull’aumento oppure no degli stipendi? E quali sono i lavoratori più penalizzati? I recenti dati Istat raccontano una storia a due facce nel focus di MoltoEconomia, inserto giovedì 6 aprile in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

Ancora un po’ di conti in tasca. Dalle retribuzioni alla casa, con la riforma europea sulle abitazioni green. Il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, ha spiegato che le banche potrebbero avere difficoltà a erogare finanziamenti ipotecari ai soggetti con più basso merito creditizio. Di fatto, le banche si troverebbero a orientare le scelte di finanziamento verso immobili che hanno migliori performance energetiche. Economia reale e finanza. Qual è lo scenario dopo il caso Credit Suisse?

MoltoEconomia fa il punto sul settore con un’intervista ad Andrea Orcel, ad di Unicredit, che sottolinea: «Le banche europee sono sostenute da una solida base economica». E aggiunge poi: «Ad esempio, il rafforzamento di un’Unione bancaria e dei mercati dei capitali non solo consoliderebbe il settore bancario, ma rinvigorirebbe la stabilità dell’Europa sulla scena globale e sarebbe fondamentale per famiglie e sviluppo delle imprese».

Mobilità, poi. Operazione Mundys. Il 12 aprile si inaugura il nuovo Molo B dell’aeroporto di Fiumicino. Dall’hub del Leonardo Da Vinci parte una sfida globale. Aeroporti, vertiporti, corsie smart. Un piano di investimenti di oltre 10 miliardi in cinque anni. Dice Alessandro Benetton, presidente di Edizione e vice presidente di Mundys: «È l’avvio di un nuovo capitolo della nostra storia imprenditoriale, che vogliamo scrivere con i nuovi partner di Blackstone e le nuove professionalità che si sono unite al gruppo, apportando valore sul fronte dello sviluppo internazionale, dell’innovazione e della crescita sostenibile».