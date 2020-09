Sal Da Vinci, rissa sull'aliscafo per Napoli. Il comune di Procida: «Solidarietà all'artista»

Il cantante Sal Da Vinci è stato coinvolto in una rissa avvenuta stamattina a bordo di un aliscafo in partenza da Procida per Napoli. La lite, scoppiata poco prima della partenza dell'aliscafo, ha visto protagonisti da un lato Sal Da Vinci e il figlio, dall'altro un altro passeggero, probabilmente a causa del posizionamento di un bagaglio.

Urla e spintoni, degenerati in rissa, hanno costretto il comandante dell'aliscafo a chiedere l'intervento dei carabinieri. I militari hanno diviso i litiganti e riportato la calma. In seguito sia Sal Da Vinci che l'altro passeggero hanno presentato denuncia per minacce. Il cantante era di ritorno da Procida dove ieri sera si è esibito alla Sagra del Mare insieme alla conduttrice Fatima Trotta, anche lei a bordo dell'aliscafo.

Il Comune di Procida esprime solidarietà

Il Comune di Procida in una nota esprime «solidarietà all'artista Sal Da Vinci, alla sua famiglia, a Fatima Trotta e a tutto il gruppo di lavoro. L'episodio occorso questa mattina all'imbarco per Napoli - si legge - segna purtroppo negativamente la sua partenza dopo una permanenza assai gradita sull'isola che tanto lo ha apprezzato come artista e come uomo. La comunità di Procida gli è vicina e condanna tutte le forme di violenza che sono lontane dal suo vissuto di territorio accogliente», conclude la nota del Comune di Procida.

