Pisa, sacerdote investito e ucciso da un'auto pirata: caccia all'automobilista

Un sacerdote, monsignor Giuseppe Ghilarducci, è morto a Pisa dopo esser stato investito da un'auto il cui conducente si è poi allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri sera in via Conte Fazio, nei pressi del centro storico della città. Le indagini da parte della polizia municipale per risalire all'automobilista pirata sono ancora in corso. Ghilarducci, 84 anni, canonico della cattedrale lucchese e parroco di Celle, Colognora di Pescaglia e Vetriano, era molto conosciuto a Lucca.

Esperto di arte religiosa, membro dell'Accademia Lucchese di Scienze Lettere e Arti, era stato anche responsabile dei beni culturali della diocesi e autore di numerose pubblicazioni sulla cattedrale di San Martino e sui tesori del patrimonio lucchese. Da quanto appreso il religioso si trovava a Pisa perchè era andato a fare visita a una sorella

