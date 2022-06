Ryanair, sciopero il 25 giugno in tutta Europa: aerei e personale fermi per 24 ore «La protesta del 25 giugno rientra in una mobilitazione coordinata a livello europeo, si asterranno dal lavoro anche i piloti e gli assistenti di volo basati in Spagna, Portogallo, Francia e Belgio», spiegano i sindacati