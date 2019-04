Ruby, Emilio Fede non va in carcere: accolta l'istanza della difesa. Niente carcere, dunque, per Emilio Fede: è stata accolta dalla procura generale di Milano l'istanza presentata dalla difesa all'indomani della sentenza con cui la Cassazione ha condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi l'ex direttore del Tg4 Emilio Fede imputato nel processo Ruby bis.

​Ruby, Cassazione conferma condanne per Fede e Minetti: il giornalista verso i domiciliari

Imane Fadil, l'ultimo sfogo in aula: «Tutti sanno, nessuno parla». Sette giorni dopo, il malore







