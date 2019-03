Rubata la “Crocifissione” di Pieter Bruegel, capolavoro dell'arte fiamminga

Un quadro dall'inestimabile valore è stato rubato dalla Chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelnovo Magra, in provincia di La Spezia. Si tratta di un'opera realizzata dal pittore fiammingo Pieter Bruegel il Giovane, intitolato “Crocifissione”. Il furto è avvenuto questa mattina: ignoti sono andati a colpo sicuro, scardinando con una mazza la teca a protezione dell'opera, per poi scappare a bordo di un'auto. Il quadro è considerato un capolavoro dell'arte fiamminga.

«È un'opera dall'inestimabile valore, un duro colpo per la nostra comunità» ha etto il sindaco di Castelnuovo Magra, Daniele Montebello. «Credo sia un furto mirato: all'interno della stessa chiesa ci sono altre due opere importanti. Speriamo che venga ritrovato» ha aggiunto il primo cittadino. Il quadro, un dipinto su tavola di legno, intitolato “Crocifissione” è opera di Peter Bruegel il Giovane, pittore fiammingo attivo a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Il quadro era custodito in una teca situata in una delle cappelle laterali della chiesa dello spezzino. Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri, sarebbero due gli uomini entrati in azione all'interno del luogo sacro. Dopo il colpo si sarebbero allontanati a bordo di un'auto Peugeot.

