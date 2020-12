Ruba crocifisso in auto: passerà il Natale in carcere

Pessima idea quella di rubare. Soprattutto se decidi di portarti via un crocifisso alla vigilia di Natale. Un 25enne marocchino è stato sorpreso dai carabiniari di Montevarchi, in provincia di Aresso, mentre rubava all'interno di quattro vetture dopo aver spaccato i vetri delle auto parcheggiate. In una di queste, l'uomo, ha trovato un crocifisso e non l'ha risparmiato. Male per lui visto che le forze dell'ordine hanno bloccato l'uomo che ora passerà il Natale in prigione. Il 25enne dopo aver rotto i finestrini delle portiere, aveva rubato tra le varie cose un cellulare, un paio di scarpe, una cassa audio, tre bottiglie di grappa e, appunto, il crocifisso. Una volta arrestato l'uomo è comparso in tribunale ad Arezzo davanti al giudice Stefano Cascone e il pm Bernardo Albergotti che ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere dove attenderà il processo in programma l'11 febbraio. Durante gli accertamenti è emerso un particolare curioso: l'uomo fu arrestato a Firenze nel 2019 per aver compiuto un furto sempre nel periodo natalizio, il 26 dicembre.

APPROFONDIMENTI AREZZO Arezzo, vestito da Babbo Natale per la fidanzata e scambiato per un... TERNI Compie un furto da cinque euro e fuggepreso dopo inseguimento in... IL CLUSTER Roma, focolaio all'Umberto I: pazienti e personale positivi,... LATINA Investe i carabinieri e aggredisce un poliziotto, preso dopo la fuga...

© RIPRODUZIONE RISERVATA