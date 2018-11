Non risponde da ore, Roxana trovata morta a 24 anni in camera da letto

«La vita è un labirinto, ma ogni labirinto ha la sua via d’uscita». Si presentava così, nel suo profilo Facebook, Roxana Chelea. Questa splendida ragazza di 23 anni, di origine rumena ma in Italia fin da bambina, non ha fatto in tempo a superare le difficoltà esistenziali che la tormentavano da mesi. Roxana è stata trovata morta nella stanza che un’associazione di Albignasego le aveva messo a disposizione e la tragedia è accompagnata dal sospetto dell’overdose.La notizia suscita clamore ma apre anche inquietanti interrogativi, perché nel giro di quattro giorni sono stati ben tre i decessi nel Padovano su cui incombe l’ombra della droga.