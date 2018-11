Sequestrano tre giovani e li torturano con la roulette russa: tre arresti a Monza

Hanno sequestrato e costretto a subire una '' tre giovani (due 18enni e un 17enne), puntandogli una calibro 38 carica alla testa e premendo il grilletto fortunatamente senza che l'arma sparasse. Per questo treitaliani di 25, 24 e 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri.LEGGI ANCHE Legata a testa in giù e chiusa in una gabbia: morta Anche le vittime della follia sono pusher. Erano accusati di aver fatto sparire una partita di droga affidata ad uno di loro, sabato sera in un box di Mezzago (Monza). Due degli spacciatori che hanno subito il macabro 'gioco' all'insaputa del terzo avevano rubato alcune decine di dosi di marijuana per rivenderla a un quarto giovane (poi rintracciato ed arrestato dai carabinieri per detenzione di droga). A casa dei sequestratori, tutti portati in carcere a Monza, i carabinieri hanno trovato e sequestrato in totale 5 kg di hashish e 1 kg di marijuana, 60 proiettili calibro 38 e oltre 10 mila euro in contanti.