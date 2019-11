Rosita si uccise a 16 anni accusando i genitori, la Corte li assolve: «Non le impedirono la serenità»

«Dalla lettura complessiva dei dati di fatto raccolti non può affermarsi che gli imputati abbiano sottoposto la figlia a un regime di vita sistematicamente vessatorio, lesivo della sua libertà e della sua personalità, tale da porla in uno stato di isolamento, soggezione, deprivazione affettiva e impedendole di vivere in modo naturale e sereno la propria adolescenza».

Scrisse ai genitori «mi odiate» e si lanciò dal tetto della scuola. Padre e madre condannati a tre anni

Lo scrive la Corte di assise di appello di Bologna nella sentenza che ha assolto Roberto Raffoni e Rosita Cenni, condannati in primo grado a tre anni e sei mesi per i maltrattamenti alla figlia Rosita, 16enne morta suicida, lanciandosi dal tetto di una scuola a Forlì, il 17 giugno 2014. Se i giudici di primo grado avevano parlato di «svalutazione della personalità» e condotte «improntate a castrazione e repressione», opposta è la lettura della Corte, anche sul ruolo delle lettere e del video in cui Rosita, prima di uccidersi, accusava i genitori. Proprio perché l'abuso psicologico «risulta particolarmente sfuggente - secondo i giudici di appello - è necessario individuare fatti concreti che ne costituiscano quanto meno la spia, onde evitare che si tragga la prova dei maltrattamenti unicamente dalle parole di un'adolescente così sofferente da arrivare a togliersi la vita a 16 anni, per di più in maniera così plateale gettandosi dal tetto della scuola».

Ultimo aggiornamento: 11:06

