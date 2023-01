Romano Fagoni ucciso dalla moglie Raffaella Ragnoli a Brescia, le foto insieme ma anche le liti: cosa è successo

Romano Fagoni è stato ucciso dalla moglie Raffaella Ragnoli, di tre anni più giovane: lui era un operaio 60enne. Stando al racconto della donna, sentita in nottata dal pubblico mistero, il clima in casa era irrespirabile. Liti che andavano avanti da anni (erano sposati dal '92), fino a ieri sera (sabato) quando la donna ha preso un coltello e - davanti al figlio - ha ucciso Romano.

Brescia, Raffaella Ragnoli accoltella il marito alla gola e lo uccide: il delitto davanti al figlio 15enne

«Il mio piccolo amore», scriveva lui sul suo profilo Facebook parlando del figlio. Foto con il ragazzino, ma anche con la moglie stessa: in vacanza in montagna, in Grecia. Alcuni scatti a cena, altri sono foto ricordo di lui da giovane. Tutto sarebbe avvenuto nella cucina del loro appartamento di via Carlina, a Nuvolento: attimi di terrore, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Probabilmente la situazione negli ultimi tempi era degenerata, anche se non risultano denunce a a carico della vittima.