Pendolari fra Roma, Nettuno e Napoli: tre giorni di pesanti disagi, Fl7 e Fl7 sospese per guasti alla rete elettrica, pochi i bus sostitutivi. Le alternative

Martedì 5 Ottobre 2021, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 20:36

Linea Roma-Nettuno e linea Roma-Napoli (via Formia) sospese per la caduta di un fulmine su una cabina elettrica a Cecchina: per decine di migliaia di pendolari saranno giorni di grandi disagi e sulle pagine Facebook già si rincorrono non i treni, ma le proteste e i consigli. E sulle app consultate compulsivamente da tanti lavoratori e studenti fioccona i "sop": corsa soppressa. Per non dire della delusione legata all'insufficienza dei bus sostitutivi.

Già fra le peggiori del Lazio insieme alla Roma-Lido, più volte "premiata" con il Caronte, il ricoscimento con cui i pendolari di vendicano dei disservizi, la Fl8 resterà ferma fino a venerdì 8 ottobre per dare ai tecnici di riparare i guasti alla linea elettrica. Idem per la Fl7. Negli ultimi anni il "materiale rotabile" (i convogli) più vecchio è stato sostituito con mezzi più moderni, anche avanzati, ma poi resta sempre il problema della congestione delle linee.

Di fatto la circolazione ferroviaria fra Roma e Latina, linea Roma - Napoli (via Formia), e sulla Roma-Nettuno è sospesa per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola. Lo comunica, in una nota, Trenitalia spiegando che «al momento è prevista riattivazione per venerdì 8 ottobre». «Di conseguenza - prosegue la nota - non è prevista la circolazione dei treni regionali fra Roma e Latina, linea Roma-Formia-Napoli, e fra Roma e Nettuno. Alcuni Intercity Giorno sono sostituiti fra Roma e Napoli da una navetta ferroviaria che percorrerà la linea AV con fermata ad Aversa. Altri Intercity Giorno e tutti gli Intercity Notte percorrono l'itinerario via Cassino con maggiori tempi di viaggio di circa un'ora e mezza». Nelle stazioni di Roma Termini, Latina, Nettuno, Aprilia e Campoleone, conclude la nota, è attiva l'assistenza di Trenitalia per informare e gestire eventuali necessità dei viaggiatori.