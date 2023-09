Roma Multiservizi ottiene la Certificazione di pari opportunità. Stipendi senza diseguaglianze di genere e lotta a ogni forma di discriminazione

Prosegue il percorso di Roma Multiservizi per sviluppare un'organizzazione del lavoro rispettosa della parità di genere. L’azienda ha ottenuto di recente la Certificazione di pari opportunità (UNI Pdr 125:2022) e ha implementato un Sistema di Gestione virtuoso e integrato per promuovere all’interno dell’azienda comportamenti che alimentino la fiducia tra i lavoratori e abbattano ogni forma di pregiudizio e di discriminazione.

Roma Multiservizi, società leader nei servizi integrati per la città, è una delle 483 aziende attualmente certificate UNI Pdr 125 e si è impegnata inoltre ad attivare un piano strategico che prevede il raggiungimento di alcuni obiettivi, tra i quali l’equità salariale, le progressioni di carriera, la realizzazione di programmi di genitorialità e cura, con estrema attenzione alle politiche di conciliazione tempo vita-lavoro.

Come previsto dal documento di Politica Aziendale Integrata sottoscritto dal presidente del Cda Alessandro Venturieri, l’azienda intende preservare il valore delle persone, affinché ogni lavoratore si senta incluso e stimolato, con la garanzia di accedere alle medesime possibilità di crescita professionale a prescindere dal ruolo ricoperto.

Roma Multiservizi ha inoltre istituito un Comitato di Pari Opportunità e tra i principi cardine che guidano l’attività sono previsti il contrasto a ogni forma di discriminazione, la valorizzazione delle diversità e il supporto dell’empowerment femminile.

I prossimi obiettivi dell’azienda prevedono la formazione specifica per le funzioni aziendali che si rapportano con i lavoratori, la somministrazione di un questionario di gradimento al fine di individuare le azioni da intraprendere per mitigare eventuali disparità, la flessibilità dell’orario e delle modalità di lavoro per gli impiegati, la promozione di una comunicazione non ostile e inclusiva.



Roma Multiservizi opera in 543 strutture scolastiche della città, oltre che negli asili nido, nelle aree verdi, monumentali e archeologiche, e in edifici a uso pubblico e privato, ed è attiva in oltre 600 cantieri. L’azienda ha ottenuto 5 certificazioni Performance Digital Traceability (Pdt), registrate con tecnologia Blockchain e inerenti i servizi scolastici e altre 3 certificazioni “green” per l’attenzione posta alle tematiche legate all’ecologia.