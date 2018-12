Camion in fiamme sulla A1. Sono saliti a 17 i km di coda, con tendenza all'aumento, sulla A1 Firenze-Roma tra Orte e Magliano Sabina in direzione di Roma, a causa di un incidente in cui un autocarro, che trasporta mobili di legno, ha preso fuoco al km 497+000. Al momento si transita su due corsie. Lo comunica Astral Infomobilità Ultimo aggiornamento: 14:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA