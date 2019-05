«Meglio in carcere che con mia moglie», evade dai domiciliari per andare in prigione

«Meglio in carcere che con mia moglie». Litiga con la moglie e preferisce il carcere agli arresti domiciliari, dove si trovata per furto. È la "scelta" di un catanese di 50 anni che, dopo essersi tolto il braccialetto elettronico, si è presentato nel carcere di Giarre (Catania). Agli agenti della polizia penitenziaria ha spiegato che preferiva tornare in prigione piuttosto che stare con la moglie. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Giarre che lo stavano cercando dopo che lui si era tolto il braccialetto elettronico. Giudicato per direttissima, è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari, ancora con braccialetto elettronico e ancora in casa con la moglie.

