Roma, arsenale nascosto in un furgone a Castel Gandolfo

Un Kalashnikov di fattura russa, tre pistole semiautomatiche, una pistola a tamburo, due silenziatori, vari caricatori con 200 munizioni e due taniche di alcol. È quanto rinvenuto dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo (Roma),. I militari di pattuglia si sono insospettiti perché il mezzo presentava una targa palesemente contraffatta e hanno quindi deciso di fare ulteriori controlli. Dalle verifiche effettuate sul numero di telaio, i Carabinieri hanno potuto accertare che il veicolo era stato rubato il mese di marzo scorso e, ispezionandolo, hanno rinvenuto in alcune borse nel bagagliaio un vero e proprio arsenale. Alcune delle armi avevano la matricola abrasa, altre sono risultate rubate. Tutto quello che è stato trovato sul furgone è stato posto sotto sequestro e - con il coordinamento della- sono state avviate indagini per risalire ai proprietari e all'impiego che avrebbero voluto farne. Nei prossimi giorni le pistole e il fucile verranno inviati presso i laboratori del Ris di Roma per essere sottoposti a specifici accertamenti dattiloscopici, balistici e biologici per verificare un loro eventuale utilizzo in recenti fatti di sangue o altri delitti.