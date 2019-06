Rom, due ladre arrestate: proposte hard agli uomini in strada per rubare i Rolex

BELLUNO - La polizia di Stato ha smascherato due rom della “banda dell’abbraccio”. Avevano colpito in città, in galleria Cavour, un anno fa avvicinando uomini attempati. L’approccio iniziale è la richiesta di un lavoro ma poi passano subito a proposte sessuali, prendendogli la mano e mettendosela sul seno. In un caso, il 26 maggio 2018, toccò a un 57enne che era a spasso con il cane: una bella ragazza che parlava spagnolo gli sfilò un Rolex da 20mila euro. Era Rebeca Vaduva, 23enne rom.

