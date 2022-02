Sabato 19 Febbraio 2022, 13:52

E' morto sul colpo, mentre percorreva la A4 insieme a una coppia di cari amici. Roberto Cartini, 62 anni, originario di Treviso, è una delle tre vittime del tragico incidente di giovedì sera, avvenuto in autostrada, all'altezza del casello di Latisana (Udine). Abitava da parecchi anni a Lignano, insieme alla moglie Linda, di nazionalità inglese. Insieme gestivano una rosticceria in via dei Pini. Per chi va in vacanza a Pineta era impossibile non andare a prendere un piatto caldo da lui. La sua rosticceria è, infatti, una vera istituzione. Lo ricordano tutti per la sua bravura ai fornelli.

Cartini lascia le due figlie Sophie, 30 anni, e Nicole, di 28. Il 62enne era molto conosciuto e stimato, aveva parecchie amicizie ed era molto appassionato del suo lavoro. La moglie Linda lo aiutava nell'attività commerciale di famiglia: lui addetto alla cucina e lei alla vendita. Fino all'adolescenza Cartini aveva abitato a Bibione, con i genitori e la sorella Silvia, che poi si era trasferita a Vicenza. A Bibione era rimasto legato: in occasione dei suoi 60 anni, aveva celebrato la ricorrenza all'Havana assieme ai suoi compagni di classe. Verso la fine negli anni Settanta si era diplomato all'Itt di Lignano. Da tempo era impegnato nel sociale.



LO SCHIANTO

A bordo della Hyundai, insieme a lui c'erano Giovanni D'Ascoli, 74 anni, al volante e Britta Kulp, 73, di nazionalità tedesca. Entrambi residenti a Lignano. Lei è morta sul colpo, lui è spirato all'ospedale poco dopo il ricovero. Insieme a Cartini tornavano da un pomeriggio di commissioni a San Daniele del Friuli. Dalle prime ricostruzioni la vettura ha centrato la cuspide dello svincolo, è rimbalzata ed è stata colpita da un mezzo pesante, terminando la propria corsa contro la barriera laterale.



IL CORDOGLIO

Il lutto ha colpito al cuore la comunità legnanese. Il primo cittadino Luca Fanotto ha voluto testimoniare la sua vicinanza: «Siamo rimasti sconvolti. La comunità tutta si stringe attorno alle famiglie colpite da un lutto grave e improvviso». Addolorato anche l'assessore al Turismo Massimo Brini. «Un brutto colpo per tutti noi. Conoscevo Roberto da una vita, abbiamo fatto le superiori insieme ed eravamo insieme anche l'altra sera. È veramente un momento triste per la comunità di Lignano», ha detto. «Siamo addolorati e affranti: erano tre persone splendide, tre colleghi - dice Alessandro Tollon, vicepresidente provinciale di Confcommercio Udine -. In particolare Roberto era un amico del cuore, c'è una tristezza infinita; un gran lavoratore e un grande cuoco, un nostro valoroso associato. Sono rimasto sveglio tutta la notte a piangere».