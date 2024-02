Chi è Roberto Amatulli, il santone accusato di essere complice della strage di Palermo: «Sono un esorcista»

Chi è Roberto Amatulli, accusato di essere un complice del massacro di Palermo? «L'opera che noi facciamo è un'opera di meraviglia. Di vita nuova. Non ha mai partecipato ad alcuna diretta assolutamente. Non conosco questo uomo. A noi dispiace per quello che è successo. Anzi avremmo voluto aiutare questa persona. Così come abbiamo fatto in tanti casi». Lo ha detto durante una diretta su Facebook il sedicente pastore evangelico di Bari, Roberto Amatulli, evidenziando di non aver mai conosciuto Giovanni Barreca, l'uomo che nei giorni scorsi ad Altavilla Milicia, in Sicilia, ha ucciso la moglie e i due figli maschi, di 5 e 16 anni, perché - ha dichiarato - riteneva fossero posseduti dal demonio.

I video

Barreca aveva condiviso su Facebook alcuni video di Amatulli, ex parrucchiere che da qualche anno si è autoproclamato pastore evangelico, guaritore ed esorcista. «Tanti - prosegue Amatulli su Fb - sono i casi di recupero dove stiamo portando il bene.

Nel profilo Facebook dell’omicida, diverse condivisioni di un certo Roberto Amatulli, noto già alle cronache.

Chi è Roberto Amatulli

Su Facebook si proclama pastore evangelico e santone. Anche il programma televisivo "Le Iene" si è occupato di lui dopo diverse segnalazioni. Nelle dirette sui social si professa guaritore, ma anche esorcista. Per anni è stato un parrucchiere a Bari. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che fosse il fondatore di un gruppo religioso. L'obiettivo? Convincere i suoi seguaci ad abbandonare la propria famiglia nel nome di Dio.

Il caso del bimbo in coma

Amatulli ha detto di aver risvegliato, tramite la sua preghiera, un bambino in coma. Ma il piccolo, tempo dopo, è morto. “È stata fatta la volontà del signore, è dura da accettare ma Dio è Dio - ha detto in seguito -. Abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare per salvarlo”.